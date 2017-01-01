Main Menu

News language and date

Analysis over time

1 Январь 2017 г.

00:39 В МИД сообщили о погибшей в новогоднем теракте в Стамбуле гражданке России

В новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле ворвался неизвестный, по предварительной инфрмации в колпаке Санта-Клауса, и устроил беспорядочную стрельбу из автомата. Погибли 39 человек, 65 были ранены. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Большая часть погибших - иностранцы.

rosbalt 23:05:00 CET

В Стамбуле в теракте погибла россиянка

kp 22:36:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Santa Claus (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.