00:39 В МИД сообщили о погибшей в новогоднем теракте в Стамбуле гражданке России В новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле ворвался неизвестный, по предварительной инфрмации в колпаке Санта-Клауса, и устроил беспорядочную стрельбу из автомата. Погибли 39 человек, 65 были ранены. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Большая часть погибших - иностранцы. rosbalt 23:05:00 CET В Стамбуле в теракте погибла россиянка kp 22:36:00 CET