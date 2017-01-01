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1 Январь 2017 г.
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00:39 В МИД сообщили о погибшей в новогоднем теракте в Стамбуле гражданке России
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В новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле ворвался неизвестный, по предварительной инфрмации в колпаке Санта-Клауса, и устроил беспорядочную стрельбу из автомата. Погибли 39 человек, 65 были ранены. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Большая часть погибших - иностранцы.
rosbalt 23:05:00 CET
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