Казахстан с 1 января вступил в права непостоянного члена Совета безопасности ООН на 20172018 годы. Так, Казахстан стал первой страной Центральной Азии членом СБ ООН. Казахстан был избран непостоянным членом СБ 28 июня прошлого года. В ходе тайного голосования кандидату нужно было набрать две трети.... rosbalt 9:55:00 CET