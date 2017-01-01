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1 Январь 2017 г.

11:33 Казахстан вступил в права непостоянного члена Совета безопасности ООН

Казахстан с 1 января вступил в права непостоянного члена Совета безопасности ООН на 20172018 годы. Так, Казахстан стал первой страной Центральной Азии членом СБ ООН. Казахстан был избран непостоянным членом СБ 28 июня прошлого года. В ходе тайного голосования кандидату нужно было набрать две трети....

rosbalt 9:55:00 CET

Казахстан и Япония отменяют визовые требования для владельцев дипломатических и служебных паспортов

interfax 6:04:00 CET

Казахстанские и японские дипломаты могут без виз посещать Астану и Токио

zonakz 7:59:00 CET

Флаг Казахстана установлен перед залом СБ ООН в Нью-Йорке

azh 12:24:00 CET

Флаг Казахстана установлен перед залом Совбеза ООН в Нью-Йорке

kazpravda 14:58:00 CET

В Нью-Йорке перед залом Совбеза ООН установили флаг Казахстана

day 14:48:00 CET

Казахстан официально вступил в права члена Совбеза ООН

inform 6:20:00 CET

Казахстан стал непостоянным членом СБ ООН

interfax 5:32:00 CET

Казахстан стал непостоянным членом совбеза ООН

zonakz 13:40:00 CET

На севере Казахстана из-за бурана закрыты 15 республиканских трасс

nashagazeta 17:28:00 CET

По предварительной информации, казахстанцев нет среди погибших и пострадавших в теракте в ночном клубе в Стамбуле – МИД

interfax 9:09:00 CET

МИД РК сделал заявление в связи с терактом в Стамбуле

inform 10:23:00 CET

МИД Казахстана сделал заявление в связи с терактом в Стамбуле

kazpravda 11:57:00 CET

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