|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
1 Январь 2017 г.
|
|
11:33 Казахстан вступил в права непостоянного члена Совета безопасности ООН
|
Казахстан с 1 января вступил в права непостоянного члена Совета безопасности ООН на 20172018 годы. Так, Казахстан стал первой страной Центральной Азии членом СБ ООН. Казахстан был избран непостоянным членом СБ 28 июня прошлого года. В ходе тайного голосования кандидату нужно было набрать две трети....
rosbalt 9:55:00 CET
|
|
|