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1 Январь 2017 г.

1264 Финляндия первой из стран мира ввела базовый доход  sv

Те, кто получил право на такой вид дохода, в течение двух лет не будут получать пособия по безработице. 560 евро это средний размер пособия по безработице после вычета налогов. Именно такую сумму будет перечислять пенсионное агентство Kela участникам эксперимента. По меркам Финляндии со средней зарплатой свыше 3 тыс.

rosbalt 18:01:00 CET

В Финляндии стартовал эксперимент по выплате базового дохода

newsru 11:34:00 CET

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