С 1-го января в России вступает в силу ограничение на производство и продажу алкоголя крепостью более 6% в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. Соответствующий закон был принят Государственной думой в июне 2016 года. Это означает, что теперь в России запрещено производить и продавать оптом алкоголь ПЭТ-таре объемом более 1,5 л. rbc 9:07:00 CET