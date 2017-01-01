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1 Январь 2017 г.

В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре

С 1-го января в России вступает в силу ограничение на производство и продажу алкоголя крепостью более 6% в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. Соответствующий закон был принят Государственной думой в июне 2016 года. Это означает, что теперь в России запрещено производить и продавать оптом алкоголь ПЭТ-таре объемом более 1,5 л.

rbc 9:07:00 CET

В России запретили продавать пиво в большой пластиковой таре

day 11:57:00 CET

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