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1 Январь 2017 г.
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В результате теракта в Стамбуле пострадала гражданка Азербайджана
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В результате атаки на ночной клуб в Стамбуле пострадала гражданка Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева. В эти минуты поступила информация о том, что среди раненых в результате террора в Стамбуле есть гражданка Азербайджана.
rbc 9:37:00 CET
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