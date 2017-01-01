В результате атаки на ночной клуб в Стамбуле пострадала гражданка Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева. В эти минуты поступила информация о том, что среди раненых в результате террора в Стамбуле есть гражданка Азербайджана. rbc 9:37:00 CET