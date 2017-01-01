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1 Январь 2017 г.

В результате теракта в Стамбуле пострадала гражданка Азербайджана

В результате атаки на ночной клуб в Стамбуле пострадала гражданка Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева. В эти минуты поступила информация о том, что среди раненых в результате террора в Стамбуле есть гражданка Азербайджана.

rbc 9:37:00 CET

Число пострадавших в Стамбуле граждан Азербайджана возросло до двух

rbc 10:37:00 CET

Среди пострадавших при теракте в Стамбуле есть граждане Азербайджана

day 9:55:00 CET

Среди пострадавших при теракте в Стамбуле есть гражданка Азербайджана

day 9:04:00 CET

В результате теракта в Стамбуле пострадала гражданка Азербайджана

kommersant 9:32:00 CET

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