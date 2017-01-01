Закон, по которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. Повышение будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин 63 года. Президент Владимир Путин подписал этот закон 23 мая 2016 года. rbc 5:34:00 CET