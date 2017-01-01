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1 Январь 2017 г.

С 1 января 2017 года начнется повышение пенсионного возраста чиновников

Закон, по которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. Повышение будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин 63 года. Президент Владимир Путин подписал этот закон 23 мая 2016 года.

rbc 5:34:00 CET

С 1 января 2017 года начинается повышение пенсионного возраста чиновников

tatar-inform 7:57:00 CET

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