В киевском аэропорту Борисполь задержали гражданина России, который якобы находится в международном розыске по линии Интерпола. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, задержанный 35-летний гражданин России с мая 2014 года находился в международном розыске по обвинению в совершении преступлений, связанных с участием в террористической группировке. ntv 15:46:00 CET