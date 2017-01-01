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1 Январь 2017 г.
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На Украине задержали россиянина якобы разыскиваемого Интерполом
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В киевском аэропорту Борисполь задержали гражданина России, который якобы находится в международном розыске по линии Интерпола. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, задержанный 35-летний гражданин России с мая 2014 года находился в международном розыске по обвинению в совершении преступлений, связанных с участием в террористической группировке.
ntv 15:46:00 CET
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