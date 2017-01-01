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1 Январь 2017 г.

На Украине задержали россиянина якобы разыскиваемого Интерполом

В киевском аэропорту Борисполь задержали гражданина России, который якобы находится в международном розыске по линии Интерпола. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, задержанный 35-летний гражданин России с мая 2014 года находился в международном розыске по обвинению в совершении преступлений, связанных с участием в террористической группировке.

ntv 15:46:00 CET

На Украине задержали россиянина, находящегося в розыске Интерпола

kp 15:01:00 CET

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