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1 Январь 2017 г.
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Старейший представитель дома Романовых скончался в Дании
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Князь Димитрий Романович, старший в роду Романовых, умер в Дании. Князь Димитрий Романович скончался на 91-м году, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу княгиню Феодору Алексеевну. Точная причина смерти пока не называется. На минувшей неделе князь был срочно госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
ntv 13:44:00 CET
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