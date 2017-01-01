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1 Январь 2017 г.

Старейший представитель дома Романовых скончался в Дании

Князь Димитрий Романович, старший в роду Романовых, умер в Дании. Князь Димитрий Романович скончался на 91-м году, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу княгиню Феодору Алексеевну. Точная причина смерти пока не называется. На минувшей неделе князь был срочно госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

ntv 13:44:00 CET

01.01.2017 19:01 : В Дании скончался старший в роду Романовых – князь Димитрий Романович

echomsk 17:35:00 CET

В Дании умер старший в роду Романовых князь Димитрий Романович

newsru 13:38:00 CET

В Дании умер старший в роду Романовых князь Димитрий Романович

rbc 14:43:00 CET

В Дании скончался старший в роду Романовых князь Димитрий Романович

kommersant 13:38:00 CET

18:06 В Дании скончался праправнук Всероссийского императора Николая I князь Дмитрий Романович Романов Не стало старейшего представителя рода Романовых. В Дании умер князь Дмитрий Романович. Прямой праправнук Николая I, историк, писатель Дмитрий Романович жил в Европе, но его многое связывало с исторической родиной. Читать далее

1tv 16:14:00 CET

В Дании умер самый старый родственник Николая II

korrespondent 21:15:00 CET

01.01.2017 16:02 : В Дании скончался старейший представитель дома Романовых князь Дмитрий Романович

echomsk 14:18:00 CET

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