Князь Димитрий Романович, старший в роду Романовых, умер в Дании. Князь Димитрий Романович скончался на 91-м году, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу княгиню Феодору Алексеевну. Точная причина смерти пока не называется. На минувшей неделе князь был срочно госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья. ntv 13:44:00 CET