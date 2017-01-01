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1 Январь 2017 г.

Бразилец застрелил более 10 человек в новогоднюю ночь

Мужчина в Бразилии застрелил более 10 человек, ворвавшись в дом, где его бывшая жена отмечала Новый год. Инцидент произошел в городе Кампинас на юго-востоке страны, сообщает Associated Press со ссылкой на военную полицию Бразилии. Как рассказала представитель ведомства Марта Аурелия, у мужчины было при себе различное оружие.

izvestia-ru 15:23:00 CET

Бразилец на Новый год застрелил более 10 человек и покончил с собой

life 15:17:00 CET

В Бразилии мужчина застрелил экс-супругу и более десяти ее гостей

vesti 14:32:00 CET

Мужчина застрелил 12 человек на новогодней вечеринке в Бразилии

inform 18:31:00 CET

В Бразилии мужчина застрелил более 10 человек на новогодней вечеринке

rg 14:42:00 CET

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