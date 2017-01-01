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1 Январь 2017 г.
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Бразилец застрелил более 10 человек в новогоднюю ночь
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Мужчина в Бразилии застрелил более 10 человек, ворвавшись в дом, где его бывшая жена отмечала Новый год. Инцидент произошел в городе Кампинас на юго-востоке страны, сообщает Associated Press со ссылкой на военную полицию Бразилии. Как рассказала представитель ведомства Марта Аурелия, у мужчины было при себе различное оружие.
izvestia-ru 15:23:00 CET
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