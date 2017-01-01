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1 Январь 2017 г.
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Валерий Семериков назначен и.о. генсека ОДКБ вместо Николая Бордюжи
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С 1 января 2017 года исполнение обязанностей генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возложено на заместителя генсека ОДКБ Валерия Семерикова. Об этом в воскресенье сообщается на организации. сайте «В связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий....
izvestia-ru 14:22:00 CET
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