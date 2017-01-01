С 1 января 2017 года исполнение обязанностей генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возложено на заместителя генсека ОДКБ Валерия Семерикова. Об этом в воскресенье сообщается на организации. сайте «В связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий.... izvestia-ru 14:22:00 CET