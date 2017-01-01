МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) планирует нападение в Великобритании с применением химического оружия. Об этом в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Times рассказал заместитель главы МВД страны по делам безопасности Бен Уоллес. itartass_ru 4:51:00 CET