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1 Январь 2017 г.
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СМИ: ИГ планирует атаку в Великобритании с применением химоружия
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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) планирует нападение в Великобритании с применением химического оружия. Об этом в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Times рассказал заместитель главы МВД страны по делам безопасности Бен Уоллес.
itartass_ru 4:51:00 CET
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