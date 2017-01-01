Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию по ликвидации боевиков в одном из дагестанских сел, сообщил агентству "Интерфакс" источник в силовых структурах. "По предварительным данным, на окраине села Яман-су Новолакского района Дагестана заблокирован частный дом, где укрываются боевики. interfax-ru 8:38:00 CET