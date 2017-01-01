Main Menu

News language and date

Analysis over time

1 Январь 2017 г.

В Дагестане начата спецоперация по ликвидации боевиков

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию по ликвидации боевиков в одном из дагестанских сел, сообщил агентству "Интерфакс" источник в силовых структурах. "По предварительным данным, на окраине села Яман-су Новолакского района Дагестана заблокирован частный дом, где укрываются боевики.

interfax-ru 8:38:00 CET

В Дагестане в ходе полицейской операции убиты двое боевиков

svobodanews 16:19:00 CET

Двое силовиков пострадали в спецоперации в Дагестане

lenta 9:06:00 CET

В Дагестане в ходе спецоперации загорелся дом с боевиками

rg 9:25:00 CET

Двое боевиков уничтожены в ходе спецоперации в Дагестане

kommersant 9:00:00 CET

В Дагестане ищут боевиков

day 9:55:00 CET

В дагестанском поселке введен режим КТО - там разыскивают боевиков

fontanka 9:55:00 CET

10:54 В Дагестане начата антитеррористическая спецоперация corner

fedpress 9:14:00 CET

В Афганистане за сутки ликвидированы 49 боевиков

kommersant 15:10:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (3)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Mahačkala(RU)

Help about this topicRelated People

Анвар Гаджиев (2)

Магомед Султанов (2)

Дагестан Поделитесь (1)

Ахтар Мансур (1)

Help about this topicOther Names

RIA Novosti (4)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.