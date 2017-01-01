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1 Январь 2017 г.
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В Дагестане начата спецоперация по ликвидации боевиков
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Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию по ликвидации боевиков в одном из дагестанских сел, сообщил агентству "Интерфакс" источник в силовых структурах. "По предварительным данным, на окраине села Яман-су Новолакского района Дагестана заблокирован частный дом, где укрываются боевики.
interfax-ru 8:38:00 CET
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