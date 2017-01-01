10 петербуржцев получили травмы при обращении с пиротехникой в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу. По данным службы скорой помощи, в новогоднюю ночь за помощью к медикам обратились десять человек, получившие различные травмы от пиротехники. Семь из них были госпитализированы, говорится в заявлении ведомства. fontanka 14:27:00 CET