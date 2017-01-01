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1 Январь 2017 г.

10 человек пострадали в Петербурге от пиротехники в новогоднюю ночь

10 петербуржцев получили травмы при обращении с пиротехникой в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу. По данным службы скорой помощи, в новогоднюю ночь за помощью к медикам обратились десять человек, получившие различные травмы от пиротехники. Семь из них были госпитализированы, говорится в заявлении ведомства.

fontanka 14:27:00 CET

Семь петербуржцев попали в больницу из-за пиротехники

rg 16:12:00 CET

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