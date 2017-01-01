Запрет на ношение во всех публичных местах одежды, закрывающей лицо, вступает в силу в Латвии с 1 января. Как передает со ссылкой на РИА Новости , по словам министра юстиции Дзинтарса Расначса, "данный запрет необходим не только для обеспечения общественного порядка, но и для защиты культурных ценностей Латвии". day 9:40:00 CET