Main Menu

News language and date

Analysis over time

1 Январь 2017 г.

В Латвии запретили в публичных местах носить одежду, закрывающую лицо

Запрет на ношение во всех публичных местах одежды, закрывающей лицо, вступает в силу в Латвии с 1 января. Как передает со ссылкой на РИА Новости , по словам министра юстиции Дзинтарса Расначса, "данный запрет необходим не только для обеспечения общественного порядка, но и для защиты культурных ценностей Латвии".

day 9:40:00 CET

В Латвии запретили носить паранджу в общественных местах

vesti 9:11:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Vladimir Putin (2)

Dmitry Peskov (2)

Дмитрий Сергеевич (5)

Тиграна Кеосаяна (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

FrontexAgency

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.