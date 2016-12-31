|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
31 Декабрь 2016 г.
|
|
Украинская писательница устроила скандал из-за русской речи в магазине
|
Украинская писательница Лариса Ницой пригрозила торговой сети Watsons судом из-за того, что кассир одного из этих магазинов разговаривала с ней на русском языке. Подхожу к кассе. На новой кассирше лет сорока написано ученик. Я сегодня не в настроении выслушивать русский, но, несмотря на бейджик,....
vz 13:07:00 CET
|
|
|
|