Украинская писательница Лариса Ницой пригрозила торговой сети Watsons судом из-за того, что кассир одного из этих магазинов разговаривала с ней на русском языке. Подхожу к кассе. На новой кассирше лет сорока написано ученик. Я сегодня не в настроении выслушивать русский, но, несмотря на бейджик,.... vz 13:07:00 CET