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31 Декабрь 2016 г.

Украинская писательница устроила скандал из-за русской речи в магазине

Украинская писательница Лариса Ницой пригрозила торговой сети Watsons судом из-за того, что кассир одного из этих магазинов разговаривала с ней на русском языке. Подхожу к кассе. На новой кассирше лет сорока написано ученик. Я сегодня не в настроении выслушивать русский, но, несмотря на бейджик,....

vz 13:07:00 CET

Украинская писательница швырнула мелочью в кассира за русский язык

telegraf-by 1:15:00 CET

В Совфеде назвали бытовым национализмом заявления украинской писательницы Ницой

vz 14:07:00 CET

Украинская писательница пригрозила судом книжному магазину за русскую речь

km 15:40:00 CET

Украинская писательница швырнула мелочь в продавщицу за русскую речь

ntv 11:57:00 CET

Украинская писательница пообещала засудить сеть магазинов за русскую речь

lenta 10:21:00 CET

15:47 Украинская писательница устроила скандал из-за русского языка corner

fedpress 14:30:00 CET

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