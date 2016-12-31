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31 Декабрь 2016 г.
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Введенный после отравлений «Боярышником» режим ЧС отменен в Иркутской области
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В субботу в Иркутской области прекращает действовать режим чрезвычайной ситуации, который ввели в связи с массовым отравлением «Боярышником», сообщил первый заместитель губернатора - председатель правительства области Александр Битаров. При этом перед новогодними и рождественскими праздниками в....
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