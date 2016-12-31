В субботу в Иркутской области прекращает действовать режим чрезвычайной ситуации, который ввели в связи с массовым отравлением «Боярышником», сообщил первый заместитель губернатора - председатель правительства области Александр Битаров. При этом перед новогодними и рождественскими праздниками в.... vz 6:09:00 CET