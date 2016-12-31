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31 Декабрь 2016 г.

Введенный после отравлений «Боярышником» режим ЧС отменен в Иркутской области

В субботу в Иркутской области прекращает действовать режим чрезвычайной ситуации, который ввели в связи с массовым отравлением «Боярышником», сообщил первый заместитель губернатора - председатель правительства области Александр Битаров. При этом перед новогодними и рождественскими праздниками в....

vz 6:09:00 CET

В режиме повышенной готовности работают все пожарно-спасательные подразделения Иркутской области

i38 4:13:00 CET

Новогоднее поздравление губернатора Иркутской области

i38 11:00:00 CET

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