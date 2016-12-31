В Мариуполе Донецкой области пьяный полицейский за рулем Chevrolet Aveo выехал на Театральную площадь, где врезался в ограждение городской елки. Авария произошла около 19.00 накануне, когда на площади отдыхали люди, включая детей, сообщает пресс-служба областной полиции. Увидев правоохранителей, мужчина бросил машину и пытался скрыться. telegraf-by 14:26:00 CET