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31 Декабрь 2016 г.

В Мариуполе пьяный коп въехал в городскую елку

В Мариуполе Донецкой области пьяный полицейский за рулем Chevrolet Aveo выехал на Театральную площадь, где врезался в ограждение городской елки. Авария произошла около 19.00 накануне, когда на площади отдыхали люди, включая детей, сообщает пресс-служба областной полиции. Увидев правоохранителей, мужчина бросил машину и пытался скрыться.

telegraf-by 14:26:00 CET

В Мариуполе пьяный полицейский пытался сбежать после ДТП

obozrevatel 13:22:00 CET

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