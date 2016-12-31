Main Menu

News language and date

Analysis over time

31 Декабрь 2016 г.

В Крыму восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

В Крыму восстановлены электросети после вызванных ветром и снегом аварий, оставивших без электроснабжения почти 28 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления главного управления МЧС по республике. Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах, сообщило управление (цитата по Интерфаксу).

rbc 10:45:00 CET

"Блэкаут" в Крыму: часть полуострова снова осталась без света

obozrevatel 17:09:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Sergei Aksenov (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.