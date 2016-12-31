В Крыму восстановлены электросети после вызванных ветром и снегом аварий, оставивших без электроснабжения почти 28 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления главного управления МЧС по республике. Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах, сообщило управление (цитата по Интерфаксу). rbc 10:45:00 CET