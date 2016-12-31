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31 Декабрь 2016 г.
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В Крыму восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение
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В Крыму восстановлены электросети после вызванных ветром и снегом аварий, оставивших без электроснабжения почти 28 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления главного управления МЧС по республике. Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах, сообщило управление (цитата по Интерфаксу).
rbc 10:45:00 CET
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