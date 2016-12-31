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31 Декабрь 2016 г.

Российский лыжник Устюгов выиграл спринт на первом этапе Tour de Ski

Устюгов одержал победу с результатом 3 минуты 0,50 секунды. На втором месте оказался итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 2,03 секунды), третьим финишировал норвежец Финн Хааген Крог (+2,80). Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра....

ntv 18:03:00 CET

Россиянин Сергей Устюгов выиграл спринт на первом этапе Tour de Ski

kommersant 16:52:00 CET

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