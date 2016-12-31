Main Menu

News language and date

Analysis over time

31 Декабрь 2016 г.

Двое пожарных погибли при тушении дома в Башкирии

Три человека, в том числе двое пожарных, погибли в результате возгорания жилого дома в Башкирии. Пожарные пытались спасти блокированную внутри хозяйку, передает В пресс-службе СУ СКР по республике сообщили: "Предварительно установлено, что ночью 31 декабря произошло возгорание деревянного жилого дома в селе Ерлыково.

newsru 10:39:00 CET

13:53 В Башкирии двое пожарных погибли, спасая из огня женщину

rosbalt 12:17:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Республики Башкортостан (1)

Вакиль Минияров (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.