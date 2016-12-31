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31 Декабрь 2016 г.
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Двое пожарных погибли при тушении дома в Башкирии
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Три человека, в том числе двое пожарных, погибли в результате возгорания жилого дома в Башкирии. Пожарные пытались спасти блокированную внутри хозяйку, передает В пресс-службе СУ СКР по республике сообщили: "Предварительно установлено, что ночью 31 декабря произошло возгорание деревянного жилого дома в селе Ерлыково.
newsru 10:39:00 CET
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