Родные и близкие семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера потратили 16 миллионов евро на его лечение за три года, сообщает В общей сложности за состоянием спортсмена наблюдают 15 специалистов. На оплату услуг персонала и аренду оборудования в неделю тратится около 130 тысяч евро (136 тысяч долларов). newsru 14:47:00 CET