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31 Декабрь 2016 г.

Близкие Шумахера потратили 16 миллионов евро за три года на лечение гонщика

Родные и близкие семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера потратили 16 миллионов евро на его лечение за три года, сообщает В общей сложности за состоянием спортсмена наблюдают 15 специалистов. На оплату услуг персонала и аренду оборудования в неделю тратится около 130 тысяч евро (136 тысяч долларов).

newsru 14:47:00 CET

Названа потраченная на лечение Шумахера сумма

lenta 9:35:00 CET

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