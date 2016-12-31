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31 Декабрь 2016 г.
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Близкие Шумахера потратили 16 миллионов евро за три года на лечение гонщика
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Родные и близкие семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера потратили 16 миллионов евро на его лечение за три года, сообщает В общей сложности за состоянием спортсмена наблюдают 15 специалистов. На оплату услуг персонала и аренду оборудования в неделю тратится около 130 тысяч евро (136 тысяч долларов).
newsru 14:47:00 CET
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