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31 Декабрь 2016 г.

Disney и Pixar отсудили в Китае $194 тысячи за нарушение авторских прав

Корпорация Disney и ее дочерняя киностудия Pixar выиграли в Китае судебный процесс по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции. Как сообщает агентство «Синьхуа», народный суд района Пудун в Шанхае постановил выплатить американским кинопроизводителям компенсацию в 1,35 млн юаней ($194 тыс.

kommersant 17:24:00 CET

Disney Enterprises и Pixar отсудили в Китае $194 000 за недобросовестную конкуренцию

vedomosti 17:24:00 CET

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