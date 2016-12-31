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31 Декабрь 2016 г.
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Disney и Pixar отсудили в Китае $194 тысячи за нарушение авторских прав
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Корпорация Disney и ее дочерняя киностудия Pixar выиграли в Китае судебный процесс по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции. Как сообщает агентство «Синьхуа», народный суд района Пудун в Шанхае постановил выплатить американским кинопроизводителям компенсацию в 1,35 млн юаней ($194 тыс.
kommersant 17:24:00 CET
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