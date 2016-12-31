Знаменитая песня британского певца Джорджа Майкла, скончавшегося несколько дней назад в собственном доме от сердечной недостаточности, впервые за всю свою историю попала в топ-10 британских чартов, передает Речь идет о хите Last Christmas, который в официальном хит-параде Великобритании занимает седьмую строчку. izvestia-ru 3:41:00 CET