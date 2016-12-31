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31 Декабрь 2016 г.
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Хит Джорджа Майкла после его смерти показал лучший результат в чартах
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Знаменитая песня британского певца Джорджа Майкла, скончавшегося несколько дней назад в собственном доме от сердечной недостаточности, впервые за всю свою историю попала в топ-10 британских чартов, передает Речь идет о хите Last Christmas, который в официальном хит-параде Великобритании занимает седьмую строчку.
izvestia-ru 3:41:00 CET
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