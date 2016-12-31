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31 Декабрь 2016 г.
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Супруга посла Греции в Бразилии организовала его убийство за $24,6 тысяч
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Франсуаза Амиридис, супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса, организовала его убийство, пообещав одному из исполнителей преступления 80 тыс. реалов ($24,6 тыс.). Соответствующую информацию обнародовал в пятницу на пресс-конференции....
itartass_ru 5:24:00 CET
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