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31 Декабрь 2016 г.

Супруга посла Греции в Бразилии организовала его убийство за $24,6 тысяч

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Франсуаза Амиридис, супруга посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса, организовала его убийство, пообещав одному из исполнителей преступления 80 тыс. реалов ($24,6 тыс.). Соответствующую информацию обнародовал в пятницу на пресс-конференции....

itartass_ru 5:24:00 CET

Любовный треугольник: появились детали жестокого убийства посла Греции в Бразилии

obozrevatel 7:19:00 CET

Жена посла Греции в Бразилии была соучастником его убийства

telegraf-by 7:54:00 CET

31.12.2016 10:00 : Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис был убит в собственном доме

echomsk 8:49:00 CET

Супруга посла Греции в Бразилии организовала его убийство за $25 тысяч

khovar 8:07:00 CET

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