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31 Декабрь 2016 г.
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Бывшие однопартийцы Саакашвили посадили коноплю в офисе своей партии в Тбилиси
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Члены грузинской оппозиционной партии "Гирчи", как и обещали полтора месяца назад, в новогоднюю ночь посадили коноплю в своем офисе в Тбилиси. "В середине ноября мы предъявили ультиматум властям и попросили до нового года изменить наркополитику. В частности, декриминализировать потребление любого....
interfax-ua-ru 21:41:00 CET
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