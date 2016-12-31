Члены грузинской оппозиционной партии "Гирчи", как и обещали полтора месяца назад, в новогоднюю ночь посадили коноплю в своем офисе в Тбилиси. "В середине ноября мы предъявили ультиматум властям и попросили до нового года изменить наркополитику. В частности, декриминализировать потребление любого.... interfax-ua-ru 21:41:00 CET