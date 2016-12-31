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31 Декабрь 2016 г.

Бывшие однопартийцы Саакашвили посадили коноплю в офисе своей партии в Тбилиси

Члены грузинской оппозиционной партии "Гирчи", как и обещали полтора месяца назад, в новогоднюю ночь посадили коноплю в своем офисе в Тбилиси. "В середине ноября мы предъявили ультиматум властям и попросили до нового года изменить наркополитику. В частности, декриминализировать потребление любого....

interfax-ua-ru 21:41:00 CET

Бывшие соратники Саакашвили посадили коноплю в офисе своей партии в Тбилиси

obozrevatel 22:26:00 CET

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