Автомобиль Opel Vectra минувшей ночью врезался в дерево на автодороге "Львов – Радехив – Луцк", в результате чего три человека погибли, двое находятся в реанимации, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области. ДТП произошло вблизи села Терешковцы Гороховского района около 00:10. interfax-ua-ru 11:38:00 CET