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31 Декабрь 2016 г.

На Волыни автомобиль врезался в дерево: три человека погибли, двое в реанимации

Автомобиль Opel Vectra минувшей ночью врезался в дерево на автодороге "Львов – Радехив – Луцк", в результате чего три человека погибли, двое находятся в реанимации, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области. ДТП произошло вблизи села Терешковцы Гороховского района около 00:10.

interfax-ua-ru 11:38:00 CET

ДТП на Волыни: трое погибших, двое пострадавших

telegraf-by 11:55:00 CET

В результате ДТП на Волыни 3 человека погибли, еще 2 в больнице

ura-inform 12:14:00 CET

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