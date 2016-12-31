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31 Декабрь 2016 г.
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На Волыни автомобиль врезался в дерево: три человека погибли, двое в реанимации
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Автомобиль Opel Vectra минувшей ночью врезался в дерево на автодороге "Львов – Радехив – Луцк", в результате чего три человека погибли, двое находятся в реанимации, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области. ДТП произошло вблизи села Терешковцы Гороховского района около 00:10.
interfax-ua-ru 11:38:00 CET
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