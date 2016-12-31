АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области задержаны руководитель Департамента Комитета оплаты медицинских услуг области МЗСР РК Казангапов Д. и его заместитель Аханаева Н, сообщила пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции. inform 9:26:00 CET