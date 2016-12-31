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31 Декабрь 2016 г.

Задержан глава департамента Комитета оплаты медуслуг Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области задержаны руководитель Департамента Комитета оплаты медицинских услуг области МЗСР РК Казангапов Д. и его заместитель Аханаева Н, сообщила пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции.

inform 9:26:00 CET

Глава департамента комитета оплаты медуслуг по Павлодарской области и его зам задержаны по подозрению во взяточничестве

interfax 9:09:00 CET

Задержаны за взятку работники сферы медуслуг в Павлодарской области

kazpravda 9:34:00 CET

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