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31 Декабрь 2016 г.

31.12.2016 06:32 : Британский певец Джордж Майкл завещал свое состояние сестрам

При этом, как стало известно газете The Sun, большую часть наследства, которое оценивается в 105 миллионов фунтов стерлингов, получит 55-летняя Мелани. По информации издания, ей может отойти около 50 миллионов фунтов стерлингов. Она была личным парикмахером Майкла, а также сопровождала его на....

echomsk 5:41:00 CET

СМИ раскрыли содержание завещания Джорджа Майкла

lenta 3:31:00 CET

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