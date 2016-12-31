При этом, как стало известно газете The Sun, большую часть наследства, которое оценивается в 105 миллионов фунтов стерлингов, получит 55-летняя Мелани. По информации издания, ей может отойти около 50 миллионов фунтов стерлингов. Она была личным парикмахером Майкла, а также сопровождала его на.... echomsk 5:41:00 CET