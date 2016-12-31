Москва, 31 декабря - АиФ-Москва. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии нанесли серию ударов по путям поставок нефти террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России), сообщает сирийский информационный портал Al Masdar со ссылкой на военный источник на сирийской авиабазе T-4. aif 15:56:00 CET