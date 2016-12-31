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31 Декабрь 2016 г.

СМИ: российские самолеты нанесли удары по путям поставок нефти ИГ в Сирии

Москва, 31 декабря - АиФ-Москва. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии нанесли серию ударов по путям поставок нефти террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России), сообщает сирийский информационный портал Al Masdar со ссылкой на военный источник на сирийской авиабазе T-4.

aif 15:56:00 CET

СМИ: Российские ВКС нанесли удары по путям поставок нефти ИГ в Сирии

fontanka 12:34:00 CET

СМИ Сирии: Россия нанесла удар по путям поставок нефти ИГ

vesti 15:49:00 CET

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