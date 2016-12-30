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30 Декабрь 2016 г.
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В третьем квартале 2016 года доходы украинцев выросли на 17%
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Доходы украинцев (без учета АР Крым, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции) в III квартале 2016 г. составили 527 млрд 73 млн грн а это на 17% больше, чем за такой же период 2015 г. Об этом передает Госслужба статистики (Госстат). За один год зарплата украинцев выросла на 24,9% -....
ura-inform 17:15:00 CET
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