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30 Декабрь 2016 г.

Минкульт Польши приобрел картины Леонардо да Винчи и Рембрандта

Об этом сообщает BBC. Как отмечается, в коллекции князей Чарторыйских, которая находится в Кракове, насчитывается около 86 000 экспонатов. Кроме того, в нее также входят 250 000 различных исторических документов и книг. "Правительство страны приобрело коллекцию за 100 млн евро, хотя ее стоимость....

ura-inform 9:40:00 CET

Правительство Польши приобрело коллекцию князей Чарторыйских

svobodanews 15:27:00 CET

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