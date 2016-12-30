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30 Декабрь 2016 г.
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Минкульт Польши приобрел картины Леонардо да Винчи и Рембрандта
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Об этом сообщает BBC. Как отмечается, в коллекции князей Чарторыйских, которая находится в Кракове, насчитывается около 86 000 экспонатов. Кроме того, в нее также входят 250 000 различных исторических документов и книг. "Правительство страны приобрело коллекцию за 100 млн евро, хотя ее стоимость....
ura-inform 9:40:00 CET
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