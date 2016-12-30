Об этом сообщает BBC. Как отмечается, в коллекции князей Чарторыйских, которая находится в Кракове, насчитывается около 86 000 экспонатов. Кроме того, в нее также входят 250 000 различных исторических документов и книг. "Правительство страны приобрело коллекцию за 100 млн евро, хотя ее стоимость.... ura-inform 9:40:00 CET