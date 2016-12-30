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30 Декабрь 2016 г.
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В России спустили на воду самый большой неатомный ледокол в мире
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На Балтийском заводе спущен на воду дизель-электрический ледокол проекта 22600 Виктор Черномырдин, который является самым большим и мощным неатомным ледоколом в мире. Об этом сообщается на сайте судостроительного предприятия. Спуск на воду прошел строго по запланированному графику. Судно было заказано российским предприятием Росморпорт.
rbc 15:34:00 CET
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