В России спустили на воду самый большой неатомный ледокол в мире На Балтийском заводе спущен на воду дизель-электрический ледокол проекта 22600 Виктор Черномырдин, который является самым большим и мощным неатомным ледоколом в мире. Об этом сообщается на сайте судостроительного предприятия. Спуск на воду прошел строго по запланированному графику. Судно было заказано российским предприятием Росморпорт. rbc 15:34:00 CET На Балтийском заводе спустили на воду крупнейший в мире неатомный ледокол life 15:04:00 CET

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