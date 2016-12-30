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30 Декабрь 2016 г.

IIHF объяснила запрет минуты молчания по жертвам катастрофы Ту-154

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила запрет на проведение минуты молчания на матче молодежного чемпионата мира в Канаде в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Текст сообщения IIHF приводит «Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки.

lenta 11:14:00 CET

Международная федерация хоккея раскрыла причину отмены минуты молчания о Ту-154

life 12:59:00 CET

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