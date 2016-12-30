Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила запрет на проведение минуты молчания на матче молодежного чемпионата мира в Канаде в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Текст сообщения IIHF приводит «Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. lenta 11:14:00 CET