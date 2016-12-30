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30 Декабрь 2016 г.

Транзит газа из РФ через Украину сократился на 19% после загрузки OPAL

По данным "Нафтогаза", начиная с 22 декабря использование маршрута Северный поток - OPAL возросло на 41% - с 57,1 млн кубометров до 80,5 млн кубометров. "В результате, "Газпром" нарастил загрузку газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской....

itartass_ru 13:50:00 CET

Киев обвинил Москву в снижении транзита газа

korrespondent 15:35:00 CET

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