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30 Декабрь 2016 г.
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Транзит газа из РФ через Украину сократился на 19% после загрузки OPAL
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По данным "Нафтогаза", начиная с 22 декабря использование маршрута Северный поток - OPAL возросло на 41% - с 57,1 млн кубометров до 80,5 млн кубометров. "В результате, "Газпром" нарастил загрузку газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской....
itartass_ru 13:50:00 CET
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