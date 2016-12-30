По данным "Нафтогаза", начиная с 22 декабря использование маршрута Северный поток - OPAL возросло на 41% - с 57,1 млн кубометров до 80,5 млн кубометров. "В результате, "Газпром" нарастил загрузку газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской.... itartass_ru 13:50:00 CET