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30 Декабрь 2016 г.

Киев подготовил иск к РФ о нарушении Договора о дружбе

"Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, в котором написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд", - сказал он в интервью агентству "Укринформ".

itartass_ru 13:39:00 CET

Путин на крючке: Украина подает против России иск в международный суд

obozrevatel 15:05:00 CET

Украина подаст к России иск о нарушении Договора о дружбе

novayagazeta 15:27:00 CET

Украина собралась судиться с Россией из-за Договора о дружбе

trud 14:15:00 CET

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