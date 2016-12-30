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30 Декабрь 2016 г.
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Киев подготовил иск к РФ о нарушении Договора о дружбе
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"Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, в котором написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд", - сказал он в интервью агентству "Укринформ".
itartass_ru 13:39:00 CET
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