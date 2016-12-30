"Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, в котором написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд", - сказал он в интервью агентству "Укринформ". itartass_ru 13:39:00 CET