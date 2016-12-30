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30 Декабрь 2016 г.
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Полиция отказала Киркорову в возбуждении дела о вымогательстве против Маруани и Трунова
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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело о вымогательстве против лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова. "По заявлению Киркорова следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - сообщил ТАСС Трунов.
itartass_ru 10:28:00 CET
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