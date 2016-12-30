Полиция отказала Киркорову в возбуждении дела о вымогательстве против Маруани и Трунова МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело о вымогательстве против лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова. "По заявлению Киркорова следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - сообщил ТАСС Трунов. itartass_ru 10:28:00 CET Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела против Маруани lenta 10:28:00 CET