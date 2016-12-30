Main Menu

News language and date

Analysis over time

30 Декабрь 2016 г.

Полиция отказала Киркорову в возбуждении дела о вымогательстве против Маруани и Трунова

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело о вымогательстве против лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова. "По заявлению Киркорова следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - сообщил ТАСС Трунов.

itartass_ru 10:28:00 CET

Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела против Маруани

lenta 10:28:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Igor Trounov (3)

Aleksandr Dobrovinski (2)

Vladimir Kuznetsov (1)

Philip Kirkorov (1)

Дидье Маруани (3)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.