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30 Декабрь 2016 г.

"Транснефть" в 2016 году увеличила экспорт нефти через порты на 8%, до 142,9 млн тонн ТЭК 30 декабря, 11:00

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" в 2016 году увеличила экспорт нефти через все порты, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин. "Ожидаемая отгрузка нефти по итогам года (предварительные данные): Новороссийск - 30,6 млн тонн, Приморск - 50,6 млн тонн, Усть-Луга - 30 млн тонн, Козьмино - 31,7 млн тонн", - сказал он.

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На ярмарке в Худжанде будет представлено порядка 500 тонн сельхозпродукции

khovar 11:53:00 CET

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