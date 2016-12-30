МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" в 2016 году увеличила экспорт нефти через все порты, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин. "Ожидаемая отгрузка нефти по итогам года (предварительные данные): Новороссийск - 30,6 млн тонн, Приморск - 50,6 млн тонн, Усть-Луга - 30 млн тонн, Козьмино - 31,7 млн тонн", - сказал он. itartass_ru 9:01:00 CET