Путин разрешил банкам не указывать СНИЛС в кредитной истории клиента Президент России Владимир Путин подписал закон, подтверждающий право банков не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) клиента в его кредитной истории. опубликован на официальном портале правовой информации. Как следует из пояснительной записки, до принятия 30 декабря 2015.... vz 11:06:00 CET Банкам разрешили не использовать СНИЛС в кредитных историях клиентов rg 10:37:00 CET