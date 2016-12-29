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29 Декабрь 2016 г.

Путин разрешил банкам не указывать СНИЛС в кредитной истории клиента

Президент России Владимир Путин подписал закон, подтверждающий право банков не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) клиента в его кредитной истории. опубликован на официальном портале правовой информации. Как следует из пояснительной записки, до принятия 30 декабря 2015....

vz 11:06:00 CET

Банкам разрешили не использовать СНИЛС в кредитных историях клиентов

rg 10:37:00 CET

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