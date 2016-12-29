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29 Декабрь 2016 г.

Все нападавшие на сотрудников Росгвардии задержаны

По информации пресс-службы Центрального округа Росгвардии, все пятеро подозреваемых в совершении нападения на сотрудников ведомства и убийстве одного из них задержаны. Все похищенное оружие изъято. Как сообщил источник в правоохранительных органах, всего в причастности к совершению преступления подозреваются пять человек.

vesti 23:52:00 CET

В центре Петербурга в новогоднюю ночь будут дежурить 230 сотрудников Росгвардии

life 9:27:00 CET

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