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29 Декабрь 2016 г.
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Все нападавшие на сотрудников Росгвардии задержаны
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По информации пресс-службы Центрального округа Росгвардии, все пятеро подозреваемых в совершении нападения на сотрудников ведомства и убийстве одного из них задержаны. Все похищенное оружие изъято. Как сообщил источник в правоохранительных органах, всего в причастности к совершению преступления подозреваются пять человек.
vesti 23:52:00 CET
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