По информации пресс-службы Центрального округа Росгвардии, все пятеро подозреваемых в совершении нападения на сотрудников ведомства и убийстве одного из них задержаны. Все похищенное оружие изъято. Как сообщил источник в правоохранительных органах, всего в причастности к совершению преступления подозреваются пять человек. vesti 23:52:00 CET