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29 Декабрь 2016 г.
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Почти 300 ящиков контрафактных сигарет обнаружили во Львовской области
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Пограничники Львовской области обнаружили крупную партию табачных изделий в пункте пропуска "Рава-Русская". Об этом сообщили Как отмечается, сигареты задержали в пункте пропуска "Рава-Русская" в грузовом автомобиле "Вольво". Во время углубленного осмотра транспортного средства среди груза....
ura-inform 8:44:00 CET
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