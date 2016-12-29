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29 Декабрь 2016 г.

Почти 300 ящиков контрафактных сигарет обнаружили во Львовской области

Пограничники Львовской области обнаружили крупную партию табачных изделий в пункте пропуска "Рава-Русская". Об этом сообщили Как отмечается, сигареты задержали в пункте пропуска "Рава-Русская" в грузовом автомобиле "Вольво". Во время углубленного осмотра транспортного средства среди груза....

ura-inform 8:44:00 CET

В пункте пропуска во Львовской области выявили рекордную в этом году партию контрабандных сигарет

interfax-ua-ru 9:53:00 CET

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