Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков Банка на Красных воротах и НКБ. Об этом на сайте регулятора. сообщается Как сказано в заявлении ЦБ, лицензия у Банка на Красных воротах была отозвана из-за неисполнения организацией законов, регулирующих сферу банковской деятельности, и нормативных актов Центробанка. novayagazeta 8:31:00 CET