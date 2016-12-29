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29 Декабрь 2016 г.

ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков Банка на Красных воротах и НКБ. Об этом на сайте регулятора. сообщается Как сказано в заявлении ЦБ, лицензия у Банка на Красных воротах была отозвана из-за неисполнения организацией законов, регулирующих сферу банковской деятельности, и нормативных актов Центробанка.

novayagazeta 8:31:00 CET

Центробанк РФ отозвал лицензии у двух московских банков

newsru 10:17:00 CET

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

profile 9:02:00 CET

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