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29 Декабрь 2016 г.
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Надежда отечественного производства
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В России испытывают новый многообещающий препарат от рака. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она обозначила возможные сроки появления препарата на российском рынке — год или полтора. Компания BIOCAD, проводящая испытания, отмечает, что лекарство появится позже, но будет гораздо доступнее зарубежных аналогов.
kommersant 10:25:00 CET
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