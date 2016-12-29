В России испытывают новый многообещающий препарат от рака. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она обозначила возможные сроки появления препарата на российском рынке — год или полтора. Компания BIOCAD, проводящая испытания, отмечает, что лекарство появится позже, но будет гораздо доступнее зарубежных аналогов. kommersant 10:25:00 CET