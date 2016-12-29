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29 Декабрь 2016 г.

ЦБ РФ ограничил лицензию «ВТБ Страхования» по ОСАГО на два месяца

Центробанк приказом от 28 декабря 2016 года ограничил сроком на два месяца действие лицензии на осуществление страхования по ОСАГО у ООО «СК «ВТБ Страхование». Как говорится в сообщении регулятора, решение принято «в связи с неисполнением «ВТБ Страхование» предписания Банка России» от 2 декабря 2016 года, детали которого не приводятся.

izvestia-ru 8:24:00 CET

10:57 ЦБ ограничил страховую лицензию по ОСАГО у «ВТБ Страхование»

rosbalt 9:36:00 CET

ЦБ на два месяца ограничил лицензию на ОСАГО для «ВТБ Страхование»

kommersant 7:53:00 CET

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