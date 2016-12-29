Центробанк приказом от 28 декабря 2016 года ограничил сроком на два месяца действие лицензии на осуществление страхования по ОСАГО у ООО «СК «ВТБ Страхование». Как говорится в сообщении регулятора, решение принято «в связи с неисполнением «ВТБ Страхование» предписания Банка России» от 2 декабря 2016 года, детали которого не приводятся. izvestia-ru 8:24:00 CET