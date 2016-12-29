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29 Декабрь 2016 г.
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Минобороны Армении сообщило о боестолкновении на границе с Азербайджаном
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ЕРЕВАН/БАКУ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян, Севиндж Абдуллаева/. Боестолкновение происходит на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Оганесян. "С раннего утра 29 декабря на участке границы к юго-востоку от села....
itartass_ru 10:10:00 CET
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