ЕРЕВАН/БАКУ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян, Севиндж Абдуллаева/. Боестолкновение происходит на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Оганесян. "С раннего утра 29 декабря на участке границы к юго-востоку от села.... itartass_ru 10:10:00 CET