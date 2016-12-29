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29 Декабрь 2016 г.

Минобороны Армении сообщило о боестолкновении на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН/БАКУ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян, Севиндж Абдуллаева/. Боестолкновение происходит на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Оганесян. "С раннего утра 29 декабря на участке границы к юго-востоку от села....

itartass_ru 10:10:00 CET

Азербайджан потерял 7 военнослужащих в результате диверсии на...

arka-am-ru 11:59:00 CET

Минобороны Армении: Азербайджан, предприняв попытку диверсии, потерял убитыми до 7 военнослужащих Раненых среди военнослужащих ВС Армении нет.

panorama-am-ru 12:04:00 CET

В Бельгии на вокзалах Шарлеруа и Льежа началась эвакуация

panorama-am-ru 18:51:00 CET

Трое армянских военных погибли в бою с азербайджанцами

polit 10:31:00 CET

Армения заявила о гибели военных на границе Азербайджана

telegraf-by 12:09:00 CET

МИД Азербайджана: Заявление Бордюжи неприемлемо

day 16:05:00 CET

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