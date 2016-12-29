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29 Декабрь 2016 г.

Минобороны РФ прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Обращать внимание на карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo на на тему крушения самолета Ту-154 над Черным морем "унизительно для нормального человека". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

itartass_ru 5:48:00 CET

Еженедельник Charlie Hebdo не смог пройти мимо трагедии с Ту-154

rg 18:55:00 CET

Кадыров: карикатуры Charlie Hebdo не имеют отношения к свободе прессы

izvestia-ru 2:03:00 CET

Кадыров назвал редакционную политику Charlie Hebdo аморальной

rg 7:37:00 CET

Кадыров: политика журнала Charlie Hebdo не имеет отношения к свободе прессы

vesti 3:35:00 CET

Представитель Минобороны РФ прокомментировал карикатуры Charlie Hebdo о Ту-154

interfax-ru 5:51:00 CET

Минобороны прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154

justmedia 8:26:00 CET

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