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29 Декабрь 2016 г.
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Минобороны РФ прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Обращать внимание на карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo на на тему крушения самолета Ту-154 над Черным морем "унизительно для нормального человека". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
itartass_ru 5:48:00 CET
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