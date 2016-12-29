МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Обращать внимание на карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo на на тему крушения самолета Ту-154 над Черным морем "унизительно для нормального человека". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. itartass_ru 5:48:00 CET