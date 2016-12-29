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29 Декабрь 2016 г.

Самолет ВВС Армении чуть не врезался в пассажирский "Боинг" над Москвой

Над московским аэропортом "Внуково" накануне поздним вечером произошел инцидент с участием самолета ВВС Армении. Как передает со ссылкой на life.ru , два самолета опасно сблизились в воздухе. Датчики сработали, когда воздушные суда летели на высоте около двух тысяч метров над землей. "Между самолетами по высоте было расстояние 300 метров.

day 12:08:00 CET

Самолёт ВВС Армении опасно сблизился с "боингом" в небе над Внуково

life 8:55:00 CET

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