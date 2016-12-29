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29 Декабрь 2016 г.
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МВД сохранит в тайне количество верующих на богослужениях
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Автор: Ольга Быковская Милиция больше не будет давать данные по количеству верующих, принявших участие в богослужениях. Таким образом ведомство отреагировало на претензии главы Белорусской католической церкви Тадеуша Кондрусевича по многолетнему занижению цифры участников праздничных месс. Претензии католической церкви.
bdg 14:40:00 CET
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