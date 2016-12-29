Автор: Ольга Быковская Милиция больше не будет давать данные по количеству верующих, принявших участие в богослужениях. Таким образом ведомство отреагировало на претензии главы Белорусской католической церкви Тадеуша Кондрусевича по многолетнему занижению цифры участников праздничных месс. Претензии католической церкви. bdg 14:40:00 CET