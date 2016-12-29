Доступно и удобно для всех автомобилистов страны. С января все страховые компании будут обязаны продавать полисы ОСАГО и в электронном виде. А это значит, что водителям не надо будет, как сейчас, с ночи занимать очередь, чтобы купить бланк, без которого на дорогу выезжать запрещено. 1tv 10:18:00 CET