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29 Декабрь 2016 г.

12:09 Продавать полисы ОСАГО в электронном виде с января обязаны все страховые компании А это значит, что водителям не надо будет, как сейчас, с ночи занимать очередь, чтобы купить бланк, без которого на дорогу выезжать запрещено. Читать далее  sl

Доступно и удобно для всех автомобилистов страны. С января все страховые компании будут обязаны продавать полисы ОСАГО и в электронном виде. А это значит, что водителям не надо будет, как сейчас, с ночи занимать очередь, чтобы купить бланк, без которого на дорогу выезжать запрещено.

1tv 10:18:00 CET

Компания избавила себя от обязательных электронных продаж ОСАГО

kommersant 16:34:00 CET

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