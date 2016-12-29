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29 Декабрь 2016 г.
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12:09 Продавать полисы ОСАГО в электронном виде с января обязаны все страховые компании А это значит, что водителям не надо будет, как сейчас, с ночи занимать очередь, чтобы купить бланк, без которого на дорогу выезжать запрещено. Читать далее
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Доступно и удобно для всех автомобилистов страны. С января все страховые компании будут обязаны продавать полисы ОСАГО и в электронном виде. А это значит, что водителям не надо будет, как сейчас, с ночи занимать очередь, чтобы купить бланк, без которого на дорогу выезжать запрещено.
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Za strmoglavljenje ruskega letala najverjetneje kriva tehnična okvara Similarity: 0.30
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