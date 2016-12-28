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28 Декабрь 2016 г.

Тела еще троих погибших найдены на месте крушения Ту-154

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море спасателями обнаружены тела еще троих погибших, сообщает источник в силовых структурах. В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших, - сказал источник Он отметил, что всего были найдены тела 15 погибших. На месте крушения также обнаружено 223 фрагмента тел.

vz 6:07:00 CET

Военные сообщили об обнаружении 15 погибших на месте падения Ту-154

lenta 11:03:00 CET

Тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154

ntv 15:28:00 CET

Найдены тела ещё двух погибших в районе крушения Ту-154

life 7:55:00 CET

Найдены тела еще трех погибших при крушении Ту-154

profile 15:33:00 CET

Тела 17 жертв крушения Ту-154 подняли на поверхность

kp 11:28:00 CET

Спасатели нашли еще три тела жертв крушения Ту-154

inform 7:11:00 CET

Найдены останки еще нескольких погибших в результате катастрофы Ту-154

interfax-ru 6:05:00 CET

В районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибших

vesti 7:37:00 CET

Тела еще трех погибших обнаружены в районе крушения Ту-154

izvestia-ru 16:56:00 CET

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