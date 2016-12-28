На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море спасателями обнаружены тела еще троих погибших, сообщает источник в силовых структурах. В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших, - сказал источник Он отметил, что всего были найдены тела 15 погибших. На месте крушения также обнаружено 223 фрагмента тел. vz 6:07:00 CET