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28 Декабрь 2016 г.
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Тела еще троих погибших найдены на месте крушения Ту-154
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На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море спасателями обнаружены тела еще троих погибших, сообщает источник в силовых структурах. В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших, - сказал источник Он отметил, что всего были найдены тела 15 погибших. На месте крушения также обнаружено 223 фрагмента тел.
vz 6:07:00 CET
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