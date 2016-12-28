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28 Декабрь 2016 г.
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В Казахстане трех чиновников отправили в СИЗО за разглашении гостайны
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Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проводит досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц госорганов. В понедельник по подозрению разглашении государственных секретов, а также превышении власти и должностных полномочий задержаны быший глава КНБ Нартай Дутбаев, Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев.
vz 15:09:00 CET
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