Main Menu

News language and date

Analysis over time

28 Декабрь 2016 г.

В Казахстане трех чиновников отправили в СИЗО за разглашении гостайны

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проводит досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц госорганов. В понедельник по подозрению разглашении государственных секретов, а также превышении власти и должностных полномочий задержаны быший глава КНБ Нартай Дутбаев, Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев.

vz 15:09:00 CET

КНБ Казахстана задержаны трое должностных лиц по подозрению в разглашении госсекретов

zonakz 15:45:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Kazakhstan (3)

Help about this topicPlaces

Almaty(KZ)

Help about this topicRelated People

Нурлан Болатулы (1)

Ерлан Нуртаев (1)

Нурлан Хасен (1)

Ерлан Суюмбаевич (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.